صنف تقرير المعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية، الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا بعد مصر والمغرب من حيث ارتفاع عدد المساجين في المؤسسات العقابية وذلك ضمن 223 دولة شملها الإحصاء.

وبلغ عدد المساجين في الجزائر 60 ألف سجين بينما أحصي بمصر 106 ألف سجين، وهي الأعلى عربيا تليها المغرب في المرتبة الثانية ب 82 ألفا و 512 سجين.

ولاحظ التقرير البريطاني تصدر المغرب لدول المغرب العربي من حيث عدد السجناء بـ (82512)، متبوعا بالجزائر (60 ألف)، وتونس (20755)، فليبيا (16187)، ثم موريتانيا 1920.

وبوأ التقرير مصر على رأس الدول العربية حيث احتلت الرتبة 16 عالميا، متبوعة بالمغرب الذي احتل الرتبة 21 عالميا، ثم السعودية التي احتلت الرتبة 29 عالميا بنحو 61 ألف سجين، متبوعة بالجزائر الذي تبوء الرتبة 31 عالميا.

واتجهت الجزائر منذ مطلع السنة الجارية، عبر محاكم الوطن، رسميا، وتنفيذا للتعليمة الكتابية التي وجهها الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام بالعمل بنظام السوار الالكتروني للمساجين الذي يسمح بوضع كل شخص موقوف بحكم عقوبة سلبية للحرية، تحت المراقبة الإلكترونية، مما يسمح من تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وتقليل نسبة المساجين .

ويلزم هذا النظام الجديد الذي تضمنه قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الشخص المحكوم عليه بأقل من 3 سنوات حبسا، بحمل سوار إلكتروني يسمح بمعرفة وجوده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

ولقي هذا الإجراء العقابي قبولا واسعا ،ونجح في التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات وتجنيب الأشخاص الغير مسبوقين من قبل من تجنب دخول السجون .

رفيقة معريش