لاتزال مرتبة الجزائر تراوح مكانها في قائمة الدول من حيث مناخ الاعمال، في تقرير نشرته مجلة ““فوربس” الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، لأفضل الدول في ممارسة الأعمال سنة 2018.

وبحسب التقرير، جاءت الجزائر في قائمة الدول المصنفة بالأسوأ في العالم في مناخ الأعمال إذ احتلت المرتبة 114 عالميا .

ونشرت المجلة قائمة أفضل وأسوأ الدول لقطاع الأعمال لسنة 2019 في قائمة شملت 161 دولة .

وعزا التقرير تريتب الى الجزائر إلى عدم إثمار جهود الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد الجزائري .

ولم تتمكن السياسات المنتهجة من قبل الحكومة، وفقا للتقرير، من تطوير الصناعات غير النفطية لتقليص نسبة البطالة أو وضع حد لأزمة السكن .

كما درس التقرير مدى البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال في كل الدول ضمن القائمة، بالإضافة إلى أداء سوق الأسهم وحماية المستثمرين.

واستندت المجلة الأمريكية في تصنيفها للدول إلى عدد من المعايير المتنوعة، التي تتضمن حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا ومستوى الفساد وجودة البنى التحتية وحجم السوق والمخاطر السياسية وجودة الحياة والقوى العاملة، إضافة إلى الحرية الاقتصادية والمالية والبيئة الاستثمارية، علاوة على أنها تستعين ببيانات عدد من المؤشرات الدولية، مثل: تقرير مزاولة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، وتقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره “هيريتيج فاونديشن”، فضلاً على تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها .

وحلت المغرب في المرتبة 62 عالميا من بين 161 دولة، في التصنيف الذي أصدرته مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، لأفضل الدول في ممارسة الأعمال.

وحلت المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و 62 عالميا، وجاءت تونس في المرتبة الثانية وحلت في المركز 82 عالميا، تليها مصر في المرتبة 95، فيما احتلت الجزائر المركز 114، ثم موريتانيا في المرتبة 142، وبعدها ليبيا 152

وعلى المستوى العربي، حصلت الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى وحلت في المرتبة 32 عالميا، تلتها قطر في المركز 45 عالميا، ثم عمان في المرتبة 50 والسعودية في المرتبة 51، وبعدها البحرين في المرتبة 53، ثم المغرب 62

وبالنسبة للمراكز الأولى عالميا حلت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى، متبوعة بالسويد، ثم هونغ كونغ، بعدها هولندا، ثم نيوزيلاندا.

وتتضارب التقارير الدولية بين الفينة والأخرى في النتائج المتحصل عليها بسبب المعايير المعتمدة ،اذ كان تقرير سابق لمؤسسة البحث الاقتصادي التابعة لأوكسفورد بزنس غروب قد توصل إلى أن مناخ الأعمال في الجزائر محفزا وذا جاذبية في ظل قدرته الكبيرة على مقاومة المؤشرات السلبية، وعلى ضوء استقصاء قامت به المؤسسة .

وتوقع التقرير أن ينتعش مناخ الأعمال ويصبح إيجابيا خلال ال12شهرا المقبلة، في ظلّ وجود متعاملين يتطلّعون لإرساء استثمارات مهمة، مع تسجيل الاعتراف بقوة عنصر الثقة القائم، والذي يسير حسب التقديرات نحو الكثير من التعزيز من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري، مع الدعوة إلى فتح شباك خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى جميع البنوك عبر ولايات الوطن.

ر.معريش