

اعتبرت منظمة مراسلون بدون حدود وضع الصحافة بالجزائر مأساويا ،وطالبت من حكومة الوزير الأول الغاء عقوبة السجن للصحفيين،لأنه يشكل انتهاكا حقيقيا لحرية الصحافة في الجزائر.

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” من السلطات بالجزائر،إلغاء سجن الصحافيين، وعبرت عن قلقها إتجاه المضايقات و التهديدات والضغوطات التي يتعرضون لها .

وجاء في رسالة وجهتها المنظمة للوزير الأول عبد المجيد تبون :”منذ عام 2014، تراجعت الجزائر أكثر من 10 مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أشرفنا على إعداده، حيث أصبحت بلادكم تحتل المركز 134 في ترتيب عام 2017

وذكرت المنظمة أن سنة 2016 كانت “مأساوية بالنسبة للصحافة الجزائرية” بعد وفاة صحافي في السجن عقب ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، واعتقال مسؤولين بقناة تلفزيونية وصحافي ومدون

وأضافت “مراسلون بلا حدود” في رسالتها “يتجلى القاسم المشترك بين هذه المحاكمات في كونها جرت على أساس القانون الجنائي، المُسلط بشكل دائم على رقاب الصحافيين”

لذلك اعتبرت المنظمة أنه “من الضروري تعديل هذا النص القانوني بما يتيح إسقاط عقوبة السجن بشكل نهائي عن المخالفات الصحافية، وذلك طبقاً لمقتضيات الدستور الجزائري”

ولم يرد أي تعليق على هذه الرسالة من محيط الوزير الاول.

رفيقة معريش