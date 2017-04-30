مراسلون بدون حدود سنة 2017: الجزائر في المرتبة 134 عالميا في حرية الصحافة

في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تشرف عليه منظمة ” مراسلون بلا حدود ” ، تدحرجت الجزائر الى الرتبة 134 من أصل 180 دولة .

تقهقرت الجزائر الى المرتبة 134 عالميا في حرية الصحافة، بعد المغرب الدي جاء في المرتبة 133وواصلت تونس تربعها في صدارة تصنيف منطقة المغرب العربي عبر بقائها في المرتبة 97 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

ولم ينف التقرير الذي كشفته مراسلون بلا حدود في ندوة صحفية اليوم أمس 26 أفريل 2017، تأخر تونس بمرتبة وحيدة اذ كانت تحتل المرتبة 96 سنة 2016 وتراجعت بمرتبة واحدة، مرجعا ذلك إلى ما تشهده البلاد من مناخ يحول دون ترسيخ حرية الصحافة بسبب استمرار الرقابة الذاتية من جهة وتضارب المصالح داخل المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، وفق التقرير نفسه.

وأبرز التقرير تأخّر مصر التي جاءت في المرتبة 160 والبحرين 164، كما جاءت ليبيا في المرتبة 163 على وقع فرار الصحفيين من حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد وتزايد عدد الانتهاكات وسط إفلات تام من العقاب .

النرويج تنقضّ على الصدارة وكوريا الشمالية تتذيل الترتيب

إحتلت النرويج المرتبة الأولة عالميا بعد أن افتكت موقع الصدارة الذي كانت تحتله فنلندا التي تراجعت بمرتبتين، وهو ما اعتبره التقرير ضربة موجعة للنموذج الأوروبي على اعتبار النرويج لا تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي .

وعلى الطرف الآخر من التصنيف، ودّعت إريتريا المركز الأخير للمرة الأولى منذ سنة 2007، في حين نالت كوريا الشمالية شرف تذيل الترتيب العالمي لحرية الصحافة.

وشدد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود على أنه لم يسبق أن تعرضت حرية الصحافة لتهديدات بالوتيرة التي تشهدها حاليا معلنا أن المؤشر العام أضحى مرتفعا أكثر من أي وقت مضى.

وسجّلت المنظمة خلال هذا العام تفاقم وضع ما يقرب من ثلثي البلدان التي تشملها الدراسة بينما تراجع عدد الدول التي تعتبر بها حالة وسائل الإعلام جيدة أو جيدة إلى حد ما وذلك بنسبة 2.3 بالمائة .

هذا وتشكل بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط أصعب وأخطر منطقة لكل من يرغب في ممارسة العمل الصحفي، وفق التقرير ذاته.

رفيقة معريش