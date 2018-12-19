حلت الجزائر في المرتبة 128 عالمياً والخامسة عربيا في مؤشر الفوارق بين الرجال والنساء، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي برسم سنة 2018، الذي شمل معطيات حول 149 بلداً.

وخلص التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن “النساء ربما يحتجن إلى عدة قرون لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم”. وعلى الرغم من أن التقرير يتحدث عن حصول تقدم في مجال المساواة في الأجور هذا العام مقارنة بعام 2017، أشار إلى أن هذا التقدم قابله انخفاض في تمثيل النساء في المجال السياسي، إلى جانب عدم المساواة في حصولهن على الصحة والتعليم.

ووفقا للمعدلات الحالية، يرى التقرير أن الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم في معظم المجالات لن تردم قبل 108 أعوام، فيما يحتاج مجال العمل إلى 202 عاما لإزالة جميع الفروق بين الجنسين. وتابع التقرير السنوي للمنظمة ومقرها في جنيف، التفاوتات بين الجنسين في 149 دولة عبر أربعة مجالات هي التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي.

وبعد سنوات من التقدم، يقول التقرير، في مجالات التعليم والصحة والتمثيل السياسي، سجلت النساء انتكاسات في جميع المجالات الثلاثة هذا العام. ويضيف أن الفجوة بين الجنسين تضيق إلى حد ما في مجال الفرص الاقتصادية فقط، حيث انحسرت الفوارق في الأجور على مستوى العالم إلى 51 في المئة في عام 2018. ولكن عدد النساء اللواتي يشاركن في القوى العاملة حاليا أقل نسبيا من الرجال، حسب ما يخلص إليه التقرير.

وتتفاوت قدرة الدول على تجاوز الفوارق بين الجنسين، فعلى سبيل المثال تستطيع دول أوروبا الغربية سد الثغرات بين الجنسين في غضون 61 عاما، في حين ستستغرق الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 153 عاما لتحقيق ذلك.

وبالنسبة لترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تربعت تونس على عرش دول المنطقة الأكثر مساواة بين الرجال والنساء باحتلالها المرتبة الأولى عربيا 119 عالميا، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بفارق نقطتين لتكون 121 عالمياً.

وفي المرتبة الثالثة عربياً 126 عالمياً جاءت دولة الكويت، ثم نجد تباعاً قطر، والجزائر، وتركيا، والبحرين، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والأردن، وعمان، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وإيران، وسوريا، والعراق. وعموما يظهر التقرير أن بلدان شمال أوروبا سيطرت مرة أخرى على قمة ترتيب الدول التي يتساوى فيها الرجال والنساء، فجاءت أيسلندا أولا تليها النرويج والسويد وفنلندا، فيما تذيلت دول عربية الترتيب باحتوائها على أكبر الفجوات بين الجنسين في البلدان التي شملها الاستطلاع.

وفي ما يتعلق بالدول التي تمتلك أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم كانت فرنسا الأفضل، حيث احتلت المركز 12، تليها ألمانيا في المركز 14، وبريطانيا في المركز 15، وكندا 16 و جنوب أفريقيا 19، فيما واصلت الولايات المتحدة تراجعها واحتلت المركز 51.

عمر ح