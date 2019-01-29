الجزائر في المرتبة 105 في مؤشر الفساد لسنة 2018

جاءت الجزائر في المركز 105 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

قامت منظمة “الشفافية الدولية” بتصنيف 180 دولة سنويا، بحسب “مؤشر مدركات الفساد” في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر لأكثر الدول فسادا والمئة للدول الأكثر شفافية، وحصلت الجزائر على 35 درجة من 100 في ترتيب 2018، بارتفاع نقطتين عن مؤشرها لعام 2017 مما سمح لها بتقدم سبعة مراكز في التصنيف العالمي مقارنة بالعام السابق، حيث كانت قد احتلت المركز 112 في عام 2017. إلا أن المركز 105 للجزائر في عام 2018 ما زال دون تصنيفها في عام 2016 ، عندما احتلت المرتبة 86 بمجموع 34 من أصل 100.

وتتقاسم الجزائر المركز 105 مع كل من أرمينيا والبرازيل وكوت ديفوار ومصر والسلفادور وبيرو وتيمور الشرقية وزامبيا، وهي أفضل من دول مثل إثيوبيا (114) ، باكستان (117) ، مالي (120) ، إيران (138) ، وروسيا (138).