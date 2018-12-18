حلت الجزائر في مراتب متأخرة في مؤشر المعرفة العالمي، حيث قبعت في الرتبة 104 عالميا و الثالثة مغاربيا بـ 39 نقطة، من أصل 134 دولة شملها التقرير الذي أشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن مشروع المعرفة العالمي.

واعتمد التقرير في تقييمه على سبعة مؤشرات رئيسة، المؤشر الأول يرتبط بالتعليم قبل الجامعي، يليه مؤشر التعليم التقني والتكوين المهني، ثم التعليم العالي، يأتي بعده مؤشر البحث والتطوير والابتكار، ثم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فـ مؤشر الاقتصاد، وأخير مؤشر عام عن البيئات التمكينية.

على الصعيد المغاربي، حل المغرب ثانيا بعد تونس التي حصلت على المرتبة 82 عالميا، فيما حلت الجزائر في الرتبة الثالثة مغاربيا بعد حلولها في المرتبة 104 عالميا بـ 39 نقطة، ويذكر في هذا الصدد أن الجارة الشرقية سجلت أيضا تراجعا على مستوى المؤشر بثماني درجات عن السنة الماضية، فيما بقيت ليبيا خارج تصنيف المؤشر.

اما عربيا، تربعت الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول العربية في تقرير مؤشر المعرفة بعد حلولها في المرتبة 19 عالميا بـ 62 نقطة، تليها قطر الثانية عربيا و الـ 43 عالميا بـ52 نقطة، ثم البحرين التي حلت في المرتبة 44 عالميا، فـ الكويت الرابعة عربيا والـ 50 عالميا بحصولها على 50 نقطة.

اما على المستوى العالمي، تربعت سويسرا على عرش مؤشر المعرفة العالمي بـ73 نقطة، تليها فنلندا، ثم على التوالي دول السويد والولايات المتحدة وليكسمبورغ، ثم هولندا وسنغافورة. فيما تذيلت دول موريتانيا ومالي والكونغو واليمن الترتيب العام.

عمر ح