الجزائر – عدد الاحد 11 جوان 2017 eldjazair 10 يونيو 2017 pdf تعليق واحد 219 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة الجزائر – عدد الخميس 15 جوان 2017 14 يونيو 2017 الجزائر – عدد الاربعاء 14 جوان 2017 14 يونيو 2017 الجزائر – عدد الثلاثاء 13 جوان 2017 12 يونيو 2017 2017-06-10 eldjazair شاركها Facebook Twitter Google +
ادوات الماضي منها ما تغير و منها ما تطور بمعنى ادق كل قديم مجدث في زمانه فقط – الغش اختراع ظهر في عصره ما على الهيئات المختصة الا محاربته بالطرق التى ظهر بها اى محاربة الافاة من المصدر – اما اجوبة السادة المفتشين و الاساتدة تحلبل بدغوجى و هو محاربة الغش من الطور الاول و لكن اساليبه متعددة و متطورة ادا المشكل يبقى قائم لو لا نقوم باصلاحات جدرية للقطاع و منضومته التربوية شعارها من غشنا ليس منا