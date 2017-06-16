الجمعة , يونيو 16 2017
الرئيسية / pdf / الجزائر – عدد الاحد 11 جوان 2017

عن eldjazair

شاهد أيضاً

الجزائر – عدد الاثنين 12 جوان 2017

تعليق واحد

  1. djamel
    15 يونيو 2017 في 7 h 00 min

    ادوات الماضي منها ما تغير و منها ما تطور بمعنى ادق كل قديم مجدث في زمانه فقط – الغش اختراع ظهر في عصره ما على الهيئات المختصة الا محاربته بالطرق التى ظهر بها اى محاربة الافاة من المصدر – اما اجوبة السادة المفتشين و الاساتدة تحلبل بدغوجى و هو محاربة الغش من الطور الاول و لكن اساليبه متعددة و متطورة ادا المشكل يبقى قائم لو لا نقوم باصلاحات جدرية للقطاع و منضومته التربوية شعارها من غشنا ليس منا

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super