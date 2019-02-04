الجزائر ضيف شرف الطبعة: ميهوبي على رأس وفد هام من الأدباء في معرض هافانا الدولي ال26 للكتاب





استقبل وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بالجزائر العاصمة سفيرة كوبا بالجزائر كلارا مارغاريتا بوليدو إسكندال حيث ناقش الطرفان مشاركة الجزائر كضيف شرف بمعرض هافانا الدولي ال26 للكتاب الذي تعقد فعالياته من 7 إلى 17 فيفري الجاري، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وجاء في البيان أن المعرض سيحضره ميهوبي على رأس وفد هام من الأدباء الذين “سيلقون محاضرات موضوعاتية” بهذه المناسبة حول تطور الأدب والحركة الفكرية الجزائرية، كما سيقام بهذه المناسبة معرض للصور حول الموروث الثقافي الجزائري وحفل موسيقي جزائري ستحييه الأوركسترا السمفونية الكوبية بقيادة المايسترو أمين قويدر قائد الأوركسترا السمفونية لأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”.

وأما في مجال التعاون الثقافي فسيتم “التوقيع على برنامج التبادل الثقافي 2019- 2021” الذي “سيفتح آفاقا جديدة” خاصة في ميادين التكوين الموسيقي والسينما وترميم التراث والأدب.

صبرينة ك