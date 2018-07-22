حلت الجزائر في المرتبة الرابعة عريبا في ترتيب نسبة المديونية الخارجية للناتج المحلي الخام بنسبة 20 بالمائة حسب تقرير جديد سنوي لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وحلت السعودية في أول الترتيب بنسبة 12.4 بالمائة في حين حلت كل من الكويت والإمارات المرتبتين الثانية والثالثة بنسبتي 18.6 و19.3بالمائة كشف تقرير سنوي جديد صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار عام 2000 إلى 923.4 مليار عام 2016 وتوقع التقرير أن يكون حجم الدين قد تجاوز تريليون دولار في الوقت الحالي. مشيرا إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض لتمويل العجز في موازناتها، بعد الارتفاع في حجم الإنفاق.

ورغم زيادة الدين الخارجي للدول العربية، فإن 4 دول عربية بينها الجزائر جاءت ضمن قائمة الدول الأقل ديونا في العالم وسجلت السعودية 12.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الكويت 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الإمارات 19.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجزائر 20.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل قدر التقرير ديون الخارجية للدول العربية بمبلغ 923.4 مليار دولار ليتضاعف المبلغ في ظرف 16 سنة بعد أن كان 426.4 مليار سنة 2000 وأرجع التقرير الارتفاع القياسي للديون العربية لجوؤها للإقتراض الخارجي لسد عجز موازنتها وهو ما رفضته الجزائر مفضلة إجراءات أخرى منها الدخول في سياسة التقشف،ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي هاجم بشدة رفض الجزائر اللجوء للإستدانة الخارجية مدعيا أن ذلك هو الحل الوحيد الملائم لكن الجزائر أصرت على تفادي الغرق في مستنقع المديونية.

رزاقي.جميلة