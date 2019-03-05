صنفت الجزائر في المرتبة العاشرة عربيا والثانية مغاربيا، ضمن أكثر الدول العربية نيلا للإقامة والجنسية الأمريكية في العام 2018، بـ637 جزائري حاصل على وثيقة الجنسية، ونحو 1466 حاصل على الإقامة الدائمة، من ضمنهم 247 تسوية وضع، و1219 قادم جديد، حسب تقرير إحصاءات إدارة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصنف التقرير، السوريون كأكثر الشعوب العربية نيلا للجنسية الأمريكية، والإقامة الدائمة في 2018 بـ 10931 سوري مستفيد، منهم 10179 تمت تسوية أوضاعهم، و752 قادما جديدا، تلتها العراق في المرتبة الثانية بـ10576، منهم 9097 تمت تسوية أوضاعهم و1479 قادمين جدد، ثم المصريون في المرتبة الثالثة بـ6999 منهم 2337 جرت تسوية وضعيهم، وهناك 4662 طلبا جديدا،وجاء في المرتبة الرابعة الصوماليين بـ5705، ضمنهم 5148 تمت تسوية وضعهم و557 طلبا جديدا، وفي المرتبة الخامسة جاءت الأردن بـ3916، ومنهم 2025 تسوية وضع، و1891 جددا،هذا وصنفت السودان في المرتبة السادسة بـ 2752 مستفيد، ضمنهم 1358 تم تسوية وضعيتهم و1394 قادما جديدا، تلتها المغرب بـ2223، من بينهم 720 مغربي تم تسوية وضعهم و1503 جديد، لتأتي في المرتبة الثامنة لبنان بـ 1895 حاصل على الجنسية، والإقامة الدائمة بأمريكا، من بينهم 703سويت وضعياتهم و1192 قادما جديدا، ثم اليمن في المرتبة التاسعة بـ 1545 يمني مستفيد، ضمنهم 329 تسوية وضع و1216 قادما جديدا، تلتها الجزائر في المرتبة العاشرة ثم المملكة العربية السعودية بـ1454 سعودي حاصل على الإقامة والجنسية الأمريكية، ضمنهم 778 تسوية وضع و676 قادما جديدا.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عشر بـ 968مستفيد، من بينهم 527 تسوية وضع، و441 قادما جديدا، تلتها دولة الكويت التي صنفت في المرتبة الثالثة عشر بـ762 كويتي، ضمنهم 416 تسوية وضع، و346 قادما جديدا، وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة عشر بـ 393 ليبي، ضمنهم 258 تسوي.

رزاقي.جميلة