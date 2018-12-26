كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أنه تم إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية 2018، تصدير ما قيمته 2.6 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن “السنة المقبلة 2019 ستكون سنة التصدير وتثمين الإنجازات التي تحققت في العشريتين الماضيتين لتنويع الاقتصاد الوطني بمضاعفة حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات”

وأوضح جلاب لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية تصدير 35 ألف طن من مادة “الكلنكر” نحو كوت ديفوار انطلاقا من مطار عنابة بمعية كل من وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة، الزهراء زرواطي، وسلطات الولاية و مسؤولي شركة سيلاس المنتجة للإسمنت، أن “فعل التصدير خارج المحروقات يحظى بأولوية استراتيجية وسيتم في إطار هذا التوجه وضع الآليات الضرورية لكسب رهان التصدير والتنويع الاقتصادي”، موضحا نقلا عن الإذاعة الوطنية، أنه “قد تم إبرام 53 عقد تصدير تجاه دول من أفريقيا والمغرب العربي وأوروبا.”

عمر ح