افاد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، بأن الجزائر سجلت استثمارات ضخمة في مجال النقل الجوي. وأوضح زعلان، في ندوة صحفية خلال التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، اليوم، بأن الجزائر في الوقت الراهن تملك 36 مطارا على مستوى القطر الوطني، مع استثمارها بشكل كبير فيما يخص عمليات توسيع المطارات على كافة الأصعدة، سيما وأنه توجد 5 أبراج للمراقبة في 5 ولايات.

وفي السياق، شدد وزير النقل، على أن وجود أبراج المراقبة ضروري، سيما وأن المجال الجوي الجزائري، يعرف في السنوات الأخيرة كثرة التحليق للشركات الأجنبية لكون مجال جوي أمن.

وعاد المتحدث ليؤكد بأن الاستثمارات في هذا المجال ضرورة قصوى، ما يوجب مسايرتها بنصوص قانونية تسهل في خلق ديناميكية وتوفير مناصب الشغل.

عمر ح