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الجزائر ستستورد قريبا القمح الروسي

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبوتنيك:
الجزائر ستستورد قريبا القمح الروسي

islam kaab 24 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 96 زيارة

أرسلت روسيا 22 طنا من القمح إلى الجزائر كدفعة من أجل اختبارها، ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبوتنيك، عن مديرية الرقابة بوزارة الزراعة الروسية.
وسيتم استخدام هذه الدفعة الأولى للتحقق من امتثال المنتوج للمعايير المطلوبة في الجزائر.
ومنذ فترة طويلة تربعت فرنسا على واردات الجزائر من القمح، وفي أكتوبر الماضي، وبعد أن أعربت الحكومة الجزائرية عن اهتمامها بالقمح الروسي ، أعلنت عن طلبها عينة حتى تتمكن السلطات الجزائرية النظر في جودته.
ويمكن أن تكون هذه العينة بداية انضمام الجزائر إلى قائمة الدول الافريقية التي تستورد القمح من روسيا، وتشمل كل من المغرب ومصر والسودان وكينيا.
وحسب وكالة سبوتنيك فقد شهدت الزراعة الروسية زيادة كبيرة في حجم إنتاجها من الحبوب في السنوات الخمس الماضية، متنقلة من 11 بالمئة إلى 27.3 بالمئة
ف-س

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