أشارت كتابة الدولة الأمريكية مساء الثلاثاء إلى أن الجزائر حققت “تقدما هاما” من حيث شفافية الميزانية، مؤكدة أن وثائق الحكومة ومعطياتها حول الميزانية “موثوقة” و”متاحة للعامة”.

و جاء في تقرير كتابة الدولة لسنة 2017 حول شفافية الميزانية في العالم الذي نشر الثلاثاء بواشنطن، أن “الجزائر حققت تقدما هاما من خلال نشرها لتقارير التدقيق في (المالية العمومية) في أجل معقول”.

المعطيات التي تتضمنها ميزانية الدولة موثوقة

وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن المعطيات التي تتضمنها ميزانية الدولة “موثوقة و أن الحكومة نشرت بصفة دورية تقارير عن أداء الميزانية”، مضيفة أن مجلس المحاسبة (الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة) راقب أداء الميزانية و نشر تقاريره التقييمية على موقعه في الانترنت في أجل معقول.

كما تطرق ذات التقرير إلى حسابات التخصيص الخاصة بالخزينة، مشيرا إلى أنها لا تدخل في ميزانية الدولة و أنها تخضع لتدقيق نشرت نتائجه.

من جهة اخرى، تضيف الوثيقة، أن مقاييس منح العقود ورخص استغلال الموارد الطبيعية بالجزائر مقننة وهي مطابقة لأحكام القانون الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة الأمريكية تعد تقرير شفافية الميزانية كل سنة بالتنسيق مع كل الهيئات الفدرالية المختصة، بغية تحديد الحكومات المؤهلة للاستفادة من المساعدة المالية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر تقرير كتابة الدولة لهذه السنة أن 73 حكومة من أصل 141 مستفيدة من المساعدة الخارجية تستجيب لأدنى متطلبات شفافية الميزانية.

و ختمت كتابة الدولة في تقييمها أن 68 حكومة لا تستجيب لهذه المعايير و أن هناك 11 حكومة أخرى، حققت تقدما ملحوظا من ناحية الاستجابة لهذه المتطلبات.

علاوة على الجزائر، تضم هذه الفئة أوكرانيا و المجر و هايتي و العراق وجنوب السودان ومالي وموريتانيا وجيبوتي وغينيا وكمبوديا.

وبحسب التقرير فإن مصر ولبنان والسعودية وبلدان عربية أخرى إفريقية و آسيوية لا تستجيب للمتطلبات الدنيا للشفافية في الميزانية.

ويحدد التقييم إذا ما نشرت الحكومات المستفيدة من المساعدة الخارجية للولايات المتحدة وثائق ميزانيتها للعامة مع حالات إيرادات ونفقات كل وزارة بما في ذلك الأموال الممنوحة للمؤسسات العمومية.

ويهتم التقرير أيضا بأداء الميزانية الذي يجب أن يراقب بصفة دورية من طرف هيئة عليا مستقلة لمراقبة المالية العمومية مع نشر نتائج التدقيق.

كما يتطرق تقييم كتابة الدولة الأمريكية كذلك إلى إجراءات منح الصفقات العمومية و رخص استغلال الموارد الطبيعية التي من المفترض أن تكون مضبوطة بقوانين.

نسرين محفوف