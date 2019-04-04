الجزائر حاضرة في مهرجان دمنهور الدولي السابع للفلكلور بمصر

تحضر الجزائر في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، المزمع انطلاقه يوم غد الجمعة المقبل، والتي تستمر حتى الخميس 11 أفريل الجاري.

وتشارك الجزائر في مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور في دورته السابعة، ممثلة في فرقة جسور بالجمعية الثقافية آمال الرمشي تلمسان، والتي ستشارك إلى جانب كل من فرق رضا – ذوى القدرات الخاصة (وزارة الشباب والرياضة) – المنيا – الشرقية – التنورة – الحرية – القومية للآلات الشعبية – الفائزة فى مسابقة إبداع وزارة الشباب والرياضة – مرسى مطروح، طلائع الأنفوشى، قصر التذوق – النيل للآلات الشعبية – مسرح العرائس – كورال ارشى انجيلوس (مصر)، كيديفاتس دايزرديبيان (جورجيا)، أوركسترا جينجسو النسائية للموسيقى التقليدية (الصين)، مجموعة يالا للفلكلور (لبنان)، اراداموس (اليونان)، هيت هوى لامبانج راجابهات (تايلاند)، مجموعة لاشين للفلكلور (تركمنستان)، مجموعة أكاديمية رانرانجا للرقص (سريلانكا)، مجموعة سونال للفنون )الهند)، فرقة آسيا (السودان)، فرقة جسور)، سانجار راجام بودايا نوسانتارا (إندونيسيا)، مجموعة كنعان (فلسطين(.