كشفت بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل زيادة مهمة في قيمة المعاملات التجارية بين الرباط وباقي دول القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتعش
idir demiche
12 نوفمبر 2018
الاقتصاد
التعليقات على في بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية::
الجزائر ثاني أكبر الشركاء الاقتصاديين للمغرب بإفريقيا مغلقة 92 زيارة
كشفت بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل زيادة مهمة في قيمة المعاملات التجارية بين الرباط وباقي دول القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتعش
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