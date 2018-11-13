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الجزائر ثاني أكبر الشركاء الاقتصاديين للمغرب بإفريقيا

في بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية::
الجزائر ثاني أكبر الشركاء الاقتصاديين للمغرب بإفريقيا

idir demiche 12 نوفمبر 2018 الاقتصاد التعليقات على في بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية::
الجزائر ثاني أكبر الشركاء الاقتصاديين للمغرب بإفريقيا مغلقة 92 زيارة

كشفت بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل زيادة مهمة في قيمة المعاملات التجارية بين الرباط وباقي دول القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتعش

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