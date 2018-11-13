في بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية:: الجزائر ثاني أكبر الشركاء الاقتصاديين للمغرب بإفريقيا

كشفت بيانات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل زيادة مهمة في قيمة المعاملات التجارية بين الرباط وباقي دول القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتعش