اتفقت الجزائر والاتحاد الأوربي على مخطط عمل يسمح للطرفين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة، حسب المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة “ميغال أي اس كانات”

كشف المسؤول الأوروبي، خلال لقائه أمس بوزير الطاقة مصطفى قيتوني، عقب أشغال الدورة الثالثة للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قائلا أن “الطرفين قاما بإعداد خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خلال السنوات القادمة “.

ومن جهته قال الوزير أنّ الاجتماع الذي سينعقد اليوم ببرشلونة سيدخل ضمن الحوار المستمر بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، بهدف تشجيع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة .

وكشف الوزير أنه يجري حاليا تكييف الإطار القانوني والضريبي لنشاط البحث والاستكشاف لجلب المستثمرين الأجانب بهدف توفير المداخيل الكافية وضمان الأمن الطاقوي، وهذا ضمن شراكة متوازية “رابح رابح “.

و أضاف المتحدث أن الاستقرار الذي تعيشه البلاد سيسمح بجلب الاستثمار المباشر خصوصا في مجال المحروقات والطاقات المتجددة، و أن عقود الغاز، قد تم توقيعها، وأن الوفد المتواجد في مدريد، يناقش حاليا العقود المتبقية وأشار الوزير، أن الجزائر شريك استراتيجي لأوربا .

وسيكون تدخل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني في الدورة المخصصة للطلب على الغاز و طرق و وسائل تشجيع الاستثمار الضروري في البنى و التدفقات التجارية.

رفيقة معريش