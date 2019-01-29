الجزائر تهزم الإرهاب بفضل جهود الجيش

هزم الجيش الوطني الشعبي في غضون الـ15 سنة الأخيرة فلول الإرهاب عبر كل القطر الوطني حسب تقارير صادر من أكثر من مركز دولي مختص في تحليل الأعمال الإرهابية، ووضعت هذه التقرير الجزائر في مصاف الدول الآمنة بفضل جهود المؤسسة العسكرية بالمقارنة مع أكثر من 90 دولة

أعلن مركز “جاين” الدولي لتحليل الأعمال الإرهابية، في أخر تقرير له بأن عدد قتلى الإرهاب بلغ خلال سنة 2018 أدنى مستوياته منذ 2009 خصوصا بسبب تراجع العنف المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي،وقال ماثيو هنمان، مدير مركز الأبحاث في بيان إنه خلال 2018 سجل المركز في العالم 15321 هجوما نفذته مجموعات مسلحة غير حكومية، أوقعت 13483 قتيلا، ويعد هذا العدد الأدنى من نوعه الذي يسجله المركز منذ بدء إحصاء هذه الأرقام في سنة 2009، حيث تراجع عدد الاعتداءات بـ33.1 في المائة خلال سنة 2018

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي حسب ذات التقرير لخسارة تنظيم داعش لأراضي واسعة في العراق وسوريا وهو ما حد كثيرا من قدرة المجموعات على التحرك بحسب ذات المركز، وخلافا لذلك، أصبحت أفغانستان مع 4180 قتيلا جراء أعمال إرهابية البلد الأخطر في العالم بحسب التقرير بسبب استمرار هجمات تنظيم داعش و تصاعد حركة طالبان

وفي القارة الأوروبية، شدد المركز على تكثيف الأنشطة العملانية للمجموعتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا وراء قيام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث وقع العام الماضي 4422 هجوما أدت إلى مقتل 92 شخصا

ويأتي هذا التقرير ليؤكد الجهود الجبارة التي يقود بها الجيش الوطني الشعبي في الجزائر والذي حال دون تموقع الجماعات الإرهابية في الجزائر رغم أنها تقد في مثلث النار بسبب إنتشار الجماعات الإرهابية في كل من مالي وليبيا وحتى تونس

وفي ذات السياق جاء تقرير “جاين” مطابقا لما تضمنه مؤشر الإرهاب العالمي مؤخر والذي أشاد بتحسن الوضع الأمني في الجزائر واعترف مؤشر الإرهاب العالمي أن السلطات الأمنية والعسكرية في الجزائر نجحت في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتمكنت من القضاء على خلايا مرتبطة بتنظيم داعش في عدة ولايات، وصنف مؤشر الإرهاب العالمي المنجز من قبل معهد الاقتصاد والسلام في تقريره السنوي الجزائر في المركز 49 من بين 163 بلدا مؤكدا أنها من بين البلدان النادرة التي سجلت انخفاضا مستمرا في عدد القتلى في العمليات الإرهابية من بين 163 بلدا ووضع مؤشر الإرهاب العالمي الجزائر ضمن ترتيبه التنازلي في المرتبة 49 للبلدان الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر تعد من بين البلدان النادرة التي شهدت انخفاضا مستمرا في عدد القتلى في الأعمال الإرهابية منذ 2002

رزاقي.جميلة