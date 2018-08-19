بلغت نسبة الزوار الجزائريين لتونس ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي السياح الوافدين لتونس، وهو ما ساهم بشكل فعال في ارتفاع النمو الاقتصادي التونسي الذي تجاوز 2.5 بالمائة خلال النصف الأول من هذه السنة، وهو ما جعل السلطات التونسية تراهن على استقطاب ما يناهز 3 ملايين زائر خلال 2018 .

وتأمل تونس من خلال تصريحات عدد من مسؤوليها لاستقطاب 3 ملايين سائح جزائري هذا العام، خاصة وأن الجزائريين يمثلون ما نسبته 40% من عدد السياح الوافدين إلى تونس، حيث كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن نمو الاقتصاد بلغ 2.6% في النصف الأول من 2018 مقارنة مع 1.9% في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن معبر “ملولة” الحدودي بين البلدين شهد عبور أكبر عدد من الجزائريين، والذي قدر بـ490 ألف سائح.ووفقا للأرقام، شهد عدد السياح الجزائريين إلى تونس خلال الفترة من جانفي الماضي إلى منتصف أوت الحالي، ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي فاقت نسبته 18%، حيث وصل عددهم مع نهاية ديسمبر 2017 وفق بيانات رسمية جزائرية وتونسية إلى 2.5 مليون سائح، ما مثل نسبة 40.5% من السياح الأجانب الذي دخلوا تونس في الفترة نفسها.

في مقابل ذلك، انتقد رئيس الوزراء التونسي ما أسماها “حملات التشويه التي تستهدف التأثير على السياحة في تونس والتأثير على السياح الجزائريين”، وقال “إن هناك أطرافاً شنت حملة للتأثير على تدفق الجزائريين إلى تونس لكنها فشلت”.كما استبعد الشاهد “أي تأثير للحملة التي شنتها وسائل إعلام جزائرية حول ظروف التعامل مع السياح الجزائريين خلال الأسابيع الماضية على الموسم السياحي في تونس على العلاقات بين البلدين”.وجاء تصريح رئيس الوزراء التونسي عقب استياء عائلات جزائرية مما وصفته بسوء معاملة من قبل بعض الفنادق التونسية وبرفع الأسعار بنحو 30%”، ونشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت “طرداً للعائلات الجزائرية من داخل بعض الفنادق في مختلف المناطق التونسية خاصة في سوسة”.ولم تكتف السلطات التونسية بذلك، إذ تنقل الجمعة رئيس الوزراء التونسي إلى المعبرين الحدوديين بين تونس والجزائر وهما “ملولة وببوش”، حيث ذكرت وسائل الإعلام التونسية أن الشاهد “أعطى تعليمات شدد فيها على حسن استقبال الجزائريين”.

وتزامن ارتفاع عدد السياح الجزائريين إلى تونس، مع تسجيل وكالات سياحية في الجزائر تسجيلات كثيرة لرحلات سياحية إلى مصر التي باتت واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للجزائريين في السنوات الأخيرة، وهو ما تم رصده مع بعض الوكالات السياحية الخاصة والحكومية في بعض الولايات.كما سجلت الوكالات السياحية ارتفاع عدد المسجلين في الرحلات السياحية المتوجهة إلى إمارة دبي وماليزيا والمغرب وتركيا، في وقت تهدف تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3% في عام 2018.

عمر ح