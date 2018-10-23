افتتح وزير الداخلية نور الدين بدوي أمس فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث المنظمة ،على مدى يومين، تحت شعار “من اجل قدرة مجابهة أكبر “،و حضرها وزراء من الحكومة و600 خبير وطني ودولي لتبادل التجارب ووجهات النظر.

وكشف بدوي إن الحكومة وضعت خطة عمل لآفاق 2030 لمجابهة الكوارث الطبيعية، التي ستشارك فيها السلطات المحلية والخبراء الوطنيين والدوليين .

وأضاف أن إنشاء المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى سيكون لتولى التنسيق بين جميع الهيئات التي ستعمل على تقليل من أثار أثارها من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما سيتم تعزيز خلية لتسيير الأزمات .

وقال الوزير أن الرئيس بوتفليقة قد “أمر باتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية من أجل محو آثار ما خلفته التقلبات الجوية الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن والتكفل فورا بالمتضررين.

ومنح فترة ستة أشهر من اجل تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ورسمها لآفاق 2030 بالتوازي مع استراتيجيات محلية خاصة بكل ولاية ،ينظر فيها إلى خصوصية كل منطقة،إضافة إلى مخططات عمل قطاعية في نفس الفترة هدفها وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية، المتماشية وتوصيات منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال .

ولم يفوت بدوي الفرصة ليأكد على دور المجتمع المدني و الجيش الوطني الشعبي الذي مد يد العون في كل الأزمات والكوارث التي ألمت بالجزائر .

ودرس المجتمعون المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية (2019-2030) ومخططات العمل القطاعية في مجال تسيير الكوارث الكبرى، بالإضافة الى تحسيس وتجنيد المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية وكل الأطراف الفاعلة حول هذه الإشكالية مع تحيين الأساس القانوني وتكييفيه مع محتويات الأطر الدولية المختلفة.

وزير الموارد المائية حسين نسيب:

تسجيل ما يقارب 20 حالة فيضان في 13 ولاية خلال الأيام الأخيرة

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب أن الجزائر قد أحصت خلال الفترة الأخيرة 20 فيضانا عبر 13 ولاية من الوطن ،و أن الحكومة قد قررت انجاز 5 سدود جديدة للتحكم في ارتفاع منسوب الأمطار المتساقطة .

و أضاف الوزير خلال الندوة الوطنية لمجابهة الكوارث الطبيعية، أنه قد تم تسجيل مليار متر مكعب ضاعت في الوديان، بينما تم تحزين 15 مليار مكعب منها في السدود.

و كشف وزير الموارد المائية، عن انجاز 32 محطة تطهير للمياه على المستوى الوطني ، و انه تم التكفل بالأخطار المحدقة بالمنشئات والهياكل المائية، كما تم إعداد دراسات على مستوى 51 سد كبير، مع إعداد خرائط المعرضة منها للفيضانات في حالة انهيار السد.

وزير السكن عبد الوحيد طمار:

سيتم تحيين قواعد البناء ضد الزلازل قريبا

كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار أمس خلال الندوة التي حضرها ،أن دوائره الوزارية قد أحصت بعد معاينات ميدانية لبنايات كثيرة شيّدت على ضفاف الوديان وعلى أرضيات غير صالحة للبناء.

وأشار الوزير أن الأخطار دائما تتبع عامل المفاجئة، و أن الجهات الوصية تعكف على تدعيم الوسائل وتعزيز شبكة الرقابة التقنية .

و اضاف أن قواعد البناء ضد الزلازل تمت مراجعتها عدة مرات، آخرها سنة 2003و أنه سيتم تحيينها قريبا.

ونبه الوزير أن إعداد المخططات شرط ضروري قبل الشروع في البناء بتجنب الكوارث ،مع ضرورة فرض رقابة صارمة في المناطق الغير صالحة للبناء .

وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان:

إعداد خريطة انجراف التربة في 17 ولاية

قال وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، إن كل المنشآت في الجزائر قد تم بناءها وفق المعايير العالمية لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية..

وكشف زعلان أمس خلال افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث ، ّأن قطاعه يعكف على إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة لإنجراف التربة بـ17 ولاية، لاتخاذ إجراءات استباقية .

وأضاف الوزير أن 5 مطارات استفادت من انجاز منشآت تتضمن نظاما خاصا ضد الفياضانات، وهي بجيجل، بجاية، عنابة، سطيف، تبسة.

رفيقة معريش