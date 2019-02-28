كشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، مساء أمس على ضرورة التنسيق التام بين الجزائر والنيجر لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة السرية و الإرهاب.

وقال مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله للوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين في الخارج، كالا أنكوراو، ان اللقاء كان “فرصة لإثارة التحديات التي تواجهها المنطقة كالهجرة السرية أو الإرهاب” مؤكدا أن هذه المسائل كلها تشكل تحديات بالنسبة للجزائروالنيجر وعليه يجب أن يكون هناك تنسيق تام بيننا لمواجهتها .

وأشار مساهل أن المحادثات التي أجراها مع نظيره النيجري قد سمحت للطرفين بإجراء تقييم كامل وشامل لهذا التعاون انطلاقا من نتائج الدورة المنصرمة للجنة الكبرى العليا التي انعقدت في 2017 والمحطات التي أتت من بعدها خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني للتعاون بين البلدين.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن الإرادة موجودة في الجزائر والنيجر وعلى أعلى مستوى لإعطاء هذه العلاقة طابعا استراتيجيا وأخويا ، مذكرا بالتعاون الموجود بين البلدين في الميدان الأمني .

ومن جانب البنية التحتية أشار المتحدث إلى الطريق العابر للصحراء، حيث أبدى تفائلا كبيرا قبل افتتاح هذا الطريق الذي ينتظر أن يتم آخر السنة للربط بين الجزائر ولاقوس مرورا بالنيجر .

و أضاف أن النيجر سيستفيد كذلك من استعمال القمر الصناعي الجزائري لأغراض تجارية و من منح التعليم للطلبة ،مشيرا إلى وجود أكثر من 300 طالب نيجري يدرسون في الجامعات الجزائرية .

وحسب مساهل فانه ما بين الجزائر والنيجر، تشاور متواصل خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الموجودة في المنطقة، خاصة في ليبيا او مالي

ر.م _واج