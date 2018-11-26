ثمّن الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، دعوة الجزائر لعقد قمة لوزراء خارجية الاتحاد في أقرب وقت ممكن، معلنا بأنه راسل باقي الدول المعنية لإعلامهم بفحوى رسالة الجزائر الداعية للاجتماع والنقاش حول مشاكل الاتحاد.

أعلن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بأنها تلقت رسالة من وزير الخارجية عبد القادر مساهل يطلب منها “اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال”.

وقالت الأمانة العامة بحسب بيان تابع لها، أنها “ما انفكت تسعى لعقد الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية منذ أكثر من سنة، إنها تثمن الطلب الجزائري، خصوصا أنه يأتي في سياق نتائج القمة الاستثنائية الحادية عشرة التي عقدت يومي 17-18 نوفمبر الجاري في أديس أبابا (اثيوبيا) حول موضوع لإصلاح المؤسساتي للمنظمة والتي ركزت بشكل لافت على دور المجموعات الإقليمية الاقتصادية في الاندماج القاري، وأولت أدوارا هامة في إطار الرؤية الجديدة لعمل الاتحاد الإفريقي وتسييره ومستقبله”.

وأضاف البيان “إن الأمانة العامة التي عمقت في السنتين الأخيرتين انتماءها الإفريقي باعتبارها تمثل إحدى المجموعات الثماني التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي ويعتبرها ركائزه الأساسية، تثمن ربط الجزائر الاستحقاقات المغاربية بالاستحقاقات الإفريقية، حيث تؤكد رسالة معالي وزير الخارجية الجزائرية أن اتحاد المغرب العربي يبقى المجموعة الجهوية الأقل اندماجا على الصعيد الإفريقي”، ولهذه الأسباب، واقتناعا من الأمانة العامة بحتمية هذا المسار، “تولت إعلام جميع الدول المغاربية الخمس بفحوى الرسالة الواردة عليها من الجزائر في ذات اليوم الذي اتصلت فيه بها”. وتابعت أمانة الاتحاد المغاربي “ونحن نأمل أن يستجيب الجميع للدعوة المتجددة لعقد المجلس الوزاري في انتظار عقد القمة السابعة”.

في السياق ذاته، أعربت موريتانيا عن رغبتها واستعدادها لاستضافة دورة طارئة لاجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي، وأصدرت الخارجية الموريتانية بيانا أول أمس، جاء فيه أن موريتانيا “دأبت فى كل المحافل العربية والقارية والدولية على التأكيد على تمسكها باتحاد المغرب العربي إطارا لتعزيز أواصر الأخوة وأداة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأشقاء في عالم تفرض التكتلات نفسها فيه كصيغة لا بديل عنها لمواجهة التحديات”.

وتابع البيان: “وانطلاقا من هذا الموقف المبدئي الراسخ تثمن الجمهورية الإسلامية الموريتانية كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي سعيا إلى تحقيق تطلعات أبنائه، كما ترحب بالدعوة إلى انعقاد دورة طارئة لوزراء خارجية دول الاتحاد وتعرب عن رغبتها واستعدادها لاستضافة هذه الدورة في أقرب الآجال”.

وعلق الوزير والمستشار الرئاسي السابق محي الدين عميمور على موقف الجزائر الداعي إلى إعادة الاعتبار لمؤسسة اتحاد المغرب العربي بأنه ليس ردا على أحد، ولكنها مبادرة جزائرية تسجل موقفا نتخذه منذ عقود”، مشيرا إلى “إيمان الجزائر بأن المشاكل التي تعاني منها المنطقة هي مشاكل تهم كل من يؤمن بوحدة المغرب العربي وتتطلب تضافر جهود كل دوله للبحث عن الحلول الموضوعية، وبالتالي فالكرة الآن في ملعب كل الرفقاء في الاتحاد، ممن يريدون له القيام بدوره الفاعل في بناء المغرب العربي، وبعيدا عن البلاغيات الإعلامية واستجداء الدعم من هنا أو من هناك”.

وأكدت الجزائر عبر توجهها نحو الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بدلا من إرسال دعوتها للدول الأعضاء أو عبر خطاب رسمي، بأنها تؤمن بهذه المؤسسة المغاربية “المشلولة” لعدة أسباب كما أنها رمت الكرة في ملعب مؤسسة الاتحاد لتلعب هذه الأخيرة دورها كما ينبغي في إعادة اللحمة لبلدان المغرب العربي.

إسلام كعبش