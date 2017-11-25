اعتبر ممثل رئيس الوزراء البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي، أن الجزائر تمكنت من القضاء على التطرف بفضل مخططها الخاص بمكافحة هذه الآفة القائم على الاعتدال الديني.

وفي مساهمة نشرت عبر الموقع الالكتروني للمحافظين, كتب اللورد ريسبي أن السر وراء هذا النجاح يكمن في “تطبيق مخطط وطني للقضاء الشامل على التطرف الذي تزامن مع إصلاحات دستورية ملائمة و إشراف برلماني”.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن هذا المخطط سمح للجزائر ب “تفادي الربيع العربي مقارنة بباقي دول المنطقة و غيرها”.

وهو الأمر الذي يفسر، كما قال، “العدد الضئيل للجزائريين الذين غادروا البلاد للالتحاق ب (التنظيم الإرهابي) داعش”.

وأضاف اللورد ريسبي، أنه “لكل بلد طريقته في الرد على التطرف الديني العنيف لكن الجزائر طورت إطارا شاملا للاعتدال الديني والقضاء على التطرف و هو مسعى منطقي وحكيم بالنسبة لتاريخيها الذي كان في بعض الأحيان مأساويا”.

وعلى الصعيد الثنائي، جدد ممثل رئيس الوزراء البريطاني للشراكة الاقتصادية التأكيد على أن العلاقات بين الجزائر و لندن “ممتازة تدعمها شراكة استراتيجية في مجال الأمن”.