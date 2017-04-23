استطاع التنظيم الإرهابي المؤسس مؤخرا في شمال مالي المسمى ” نصرة الإسلام والمسلمين ” بقيادة الإرهابي إياد آغ غالي تحريك المياه الراكدة في ميدان الاتصالات والتعاون بين مخابرات دول المنطقة وأجهزتها الأمنية لصد أي تكثيف لعناصر التنظيم قبل تحوله إلى قوة باستطاعتها تهديد الأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا كلها.

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أمنية جزائرية، أن الجزائر ” رفعت من حجم تعاونها الاستخباراتي والأمني مع عدد من دول الجوار على رأسها تونس وحكومة طرابلس وباماكو والنيجر لمحاصرة التنظيم المتطرف الجديد المسمى “نصرة الإسلام والمسلمين”، ينشط حاليا في شمال مالي على مقربة من الحدود الجزائرية “، وذكرت ذات المصادر أن هذه الدول الأربعة” تتبادل الاتصالات بشكل يومي لتعقد عناصر تنظيم “داعش” المتطرف، المتواجدين بكثرة في شمال مالي وليبيا، وتنظيم “أنصار الإسلام والمسلمين”، الذي بدأت دائرته تتسع يوما بعد يوم “.

في المقابل، ما يؤجج مخاوف دول المنطقة هو ما نقلته مواقع إلكترونية تابعة للتنظيمات المتطرفة أن قيادات تنظيم كتيبة “عقبة بن نافع” المتمركزة في الجبال التونسية الحدودية مع الجزائر خاصة في منطقة الشعانبي، وحسب ذات المصادر فإنها قد أعلنت عن اندماجها في التنظيم المتطرف الإقليمي الجديد في قارة أفريقيا جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المؤسس فيم مالي وهو التنظيم الذي يدمج تنظيمات “أنصار الدين”، “المرابطون”، “كتائب تحرير ماسينا وهي كلها مجموعات إرهابية تنشط في شمال مالي، وسبق لها أن هددت المصالح الاقتصادية والأمنية الفرنسية والجزائرية مما دفع هذان البلدان لتكثيف التعاون فيما بينهما لمواجهة تهديداتها المستمرة.

إسلام كعبش