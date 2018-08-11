عبرت الجزائر بطريقة غير مباشرة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في أزمتها الدبلوماسية الأخيرة مع كندا، إثر تبادل الانتقادات الشديدة حول واقع حقوق الإنسان في المملكة.

أعربت الجزائر، يوم الخميس الفارط، عن انشغالها لتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة العربية السعودية و كندا، داعية إلى “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر “تتابع بانشغال تداعيات الأزمة الحاصلة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا”، وإزاء هذا الوضع “تدعو الجزائر إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، تضيف وزارة الشؤون الخارجية.

كما نوهت الوزارة في هذا الظرف بـ “العلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”. وفي سياق الأزمة بين البلدين، فإن التوتر يزداد بين كندا والسعودية منذ الإثنين الماضي، عندما طردت الرياض السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت العلاقات التجارية والاستثمارات ردًا على إدانة كندا لقمع نشطاء حقوق الإنسان في السعودية. وحصلت أوتاوا على دعم من نحو 20 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وأُخرى غير حكوميّة. ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي الخميس إلى دعم كندا في كفاحها من أجل احترام حقوق المرأة في السعودية. وكتبت المنظمات وغالبيتها كندية، في بيان “ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى كندا في المطالبة باحترام لا لبس فيه لحقوق المرأة في السعودية”، وطالبت المنظمات “بالإفراج الفوري عن الناشطتَين سمر بدوي ونسيمة السادة، وجميع نشطاء حقوق المرأة المعتقلين في السعودية”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها، فإن كندا أثارت غضب السعودية، بوضعها حقوق الإنسان في صلب دبلوماسيتها، ما قد يكلفها عدد من العقود المربحة نتيحة سياسة خارجية “أخلاقية” ليست موضع إجماع من الداخل.

إسلام. ك