عقدت الندوة الصحفية الخاصة بمشروع البوكافييه في بيت الروائية فضيلة الفاروق/ عنابة أول أمس بدار “الجزائر تقرأ” بحضور عبد الرزاق بوكبة والرواية فضيلة الفاروق، وذلك خلال فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الثالثة والعشرين “سيلا 2018”.

المشروع حسب ماجاء في الحساب الشخصي عبر “الفيس بوك” لعبد الرزاق بوكبة، تحت إشراف وتسيير وإدارة وبرمجة وتخطيط دار “الجزائر تقرأ“، سيكون مفتوحا يوميا، وربما على مدار اليوم والليلة، حيث سيوفر البوكافييه لرواده فرصة الاختلاء بأنفسهم مع الكتب، وكذا إقامات إبداعية للكتاب والفنانين لانجاز مشاريعهم الابداعية، كما أنه سيكون مفتوحا للفنانين التشكيليين.

وحسب بوكبة، فانه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لانجاز مكتبات صغيرة ومجانية في الفضاءات العامة.

البوكافييه سيكون منصة لسوق ثقافية مشتركة مع الفضاء التونسي، وسيحتضن مقر دار «شغف» المتخصصة في الحساسيات الشعرية الجديدة، وهي فرع جديد للجزائر تقرأ

الهدف هو التنقيب عن مواهب عنابة والمدن المجاورة لدى الأطفال وتوفير المناخات اللزمة لنموها، على أن يستثمر في البعد المتوسطي للمدينة ويباشر شراكات حقيقية مع الضفة الشمالية.

بوكبة يؤكد أن البوكافييه، ليس بديلا لما هو موجود من مؤسسات ثقافية حكومية ومدنية، حيث يهمنا التنسيق معها لخلق التكامل المطلوب، وفق ما ينسجم مع تصوراتنا وبرامجنا التي ستكون محكومة في بعض جوانبها بالسجل التجاري، مشيرا إنهم قادرون على تأجير محل بديل في المدينة التي نشاء لكننا نراهن على رمزية الأمكنة لخلق تراكم من الذاكرات الثقافيةن مبرزا أنهم سيباشرون الخطوة نفسها في وادي سوف وتندوف، وهم مستعدون لأي مبادرة شبيهة في أي مدينة جزائرية.

صبرينة ك