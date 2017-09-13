لازالت الحكومة الجزائرية تواصل سياستها الرامية إلى الاستيراد الكبير للمنتوجات الغذائية من الخارج، لتغطية العجز الكبير الذي تعانيه السوق المحلية نظرا لقلة المنتوج الوطني، الذي كثيرا ما تحدثت عنه الحكومات المتعاقبة في البلاد، والتي أكّدت في أكثر من تصريح أنها مقبلة على انتهاج سياسة الاعتماد على النفس وتطوير القطاع الفلاحي للحد من الواردات.

ومن بين الخطوات التي أقدمت عليها حكومة أحمد أويحيى مؤخرا، هي استيراد ما يقارب 35 ألف طن من علف الشعير، حسبما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، التي أكّدت بأن الديوان المهني للحبوب في الجزائر، تقدّم بطلب لتجار أوربيين من اجل تنظيم مناقصة دولية لشراء كمية اسمية من المنتوج المذكور آنفا، وفقا لاحتياجات السوق الوطني.

وذكرت رويترز في مقالها بأن الجزائر اشترطت أن يكون أمس الأربعاء، آخر أجل أمام الموردين من أجل تقديم ملفاتهم، وعينة من منتوجاتهم التي ستخضع للدراسة في المخابر قبل الموافقة على تحويلها إلى الجزائر.

وحسب التجار الأوربيين فان الديوان المهني للحبوب في الجزائر، اشترط أن تتم عمليات الشحن خلال الفترة الممتدة ما بين الأول والخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل، كما اشترطت أن يكون ذلك على مرحلتين في أقصى تقدير.

بولنوار : طلب المناقصة دليل أن الفلاحة الجزائرية في خطر

من جهته طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، بأن الطلب الذي تقدّمت به الجزائر من اجل استيراد هذه الكمية من علف الشعير، دليل على أن الفلاحة الجزائرية مريضة وفي خطر، مضيفا في الوقت ذاته بأن الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، تضاهي العديد من البلدان إلا أنها لا تزال من أوائل الدول المستوردة للمواد الغذائية، قائلا “الخبر الذي نقلته وكالة رويترز هو أكبر دليل على أن القطاع الفلاحي للبلاد مريض، لدرجة أنه لا يستطيع أن يغطي الحاجيات الوطنية ويلجأ إلى الاستيراد من الخارج، كما أن المبلغ الذي سيحول إلى الخارج من اجل شراء علف الشعير، كان من المفروض أن يحول إلى الفلاحين من اجل زيادة إنتاجهم وبناء مطاحن جديدة من أجل استقبال منتوجاتهم”.

ع.ف