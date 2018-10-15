كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن قرب شروع الجزائر في تزويد تونس بالغاز الطبيعي وتموين ليبيا بالكهرباء قبل نهاية السنة لافتا إلى أن قطاعه أطلق العديد من المشاريع الطاقوية سواء في مجالات استغلال النفط أو الغاز و كذا الطاقات المتجددة بهدف تنشيط حركية الاستثمارات بالمناطق الحدودية التي تعتبر كأولوية وطنية.

وقال قيطوني في كلمته خلال أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية, الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مدى يومين, بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, تحت شعار “تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها: أولوية وطنية”, أن قطاعه قام بإطلاق العديد من المشاريع الطاقوية سواء في ميادين استغلال النفط أو الغاز و كذا الطاقات المتجددة لتنشيط حركية الاستثمارات بالمناطق الحدودية التي تعتبر كأولوية وطنية.

وأضاف الوزير أن “الجزائر حققت العديد من الاستثمارات في البلدان المجاورة كتونس و ليبيا و النيجر و مالي و تستغل العديد من الحقول في العديد منها عن طريق مؤسسة سوناطراك بهدف تنشيط حركية الاستثمارات بالمناطق الحدودية التي تعتبر من المناطق ذات القدرات الهائلة و التي يجب استغلالها”. و قال الوزير أنه و بعد التموين بالكهرباء من المرتقب أن تزود الجزائر تونس بالغاز الطبيعي (ساقية سيدي يوسف) في حين سيتم قبل نهاية السنة تموين ليبيا بالكهرباء, ما شأنه ان يسفر عن استحداث العديد من المشاريع الاستثمارية على الولايات الحدودية الجزائرية. كما كشف السيد قيطوني عن مباشرة مؤسسة سوناطراك بالتنقيب عن النفط و الغاز عبر العديد من الولايات الحدودية مثل الطارف و سوق اهراس و ورقلة و الوادي في أربع مواقع, مشيرا أن “المرحلة الصعبة” قد تم الانتهاء منها و ان هذه المشاريع ستخلق “الاف مناصب الشغل مع بداية مرحلة الاستغلال” .

واضاف الوزير أن مشروعين آخرين تم مباشرتهما للتنقيب عن النفط و الغاز بولايتي اليزي و بشار, موازاة مع اطلاق انجاز أربع مراكز تكوين في مهن النفط و الغاز لفائدة ابناء الجنوب, مؤكدا أن كل المشاريع المباشرة تم تقديمها لمؤسسات وطنية, “أي أنها ستنجز بسواعد جزائرية بقيمة 4ر3 مليار دولار”.

ولدى تطرقه إلى مشاريع الفوسفات المرتقب أطلاقها بالعديد من الولايات الحدودية, شدد الوزير على ضرورة استغلال و تحويل هذه المادة ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني و مساهمتها في خلق مناصب العمل. و بخصوص الطاقات المتجددة, قال الوزير ان الجزائر ستحقق برنامجها المقدر ب 22.000 ميغاواط بصناعة محلية أو بالتعاون مع دول إفريقيا, مضيفا انه سيتم قريبا اطلاق اول مناقصة للشروع في المرحلة الاولى من انجاز هذا البرنامج, مشيرا الى أن كل واحد (1) ميغاواط يمكنه تشغيل 30 عامل.

عمر ح