الجزائر تقبل دعوة المبعوث الأممي “كوهلر” كمراقب سلام بين المغرب والصحراء الغربية

كشف ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بو قادوم أول أمس بنيويورك أن الجزائر قد أعطت موافقتها لدعوة المبعوث الاممي ” هورست كوهلر “،للمشاركة في السلسلة الأولى للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجمهورية الصحراء الغربية ،المرتقب خلال يومي 5 و6 ديسمبر المقبل بجنيف.

و أضاف بوقادوم خلال أشغال اللجنة الأممية الرابعة أن الجزائر بصفتها بلد مجاور ومراقب رسمي في مسار السلام قد ردت مباشرة بالإيجاب لدعوة كوهلرللمشاركة إلى جانب موريتانيا والأمم المتحدة في النزاع القائم بين المغرب والصحراء الغربية.

وطلب كوهلر من كافة الأطراف التي ستشارك في اللقاء، تقديم مقترحات ،ووصف اجتماعات جنيف بأنها طاولة مستديرة.

وفي 4 أكتوبر الجاري ، طلب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، أن “تُمدَّد مهمة المينورسو لمدة سنة ، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في ديسمبر في جنيف .

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا أكدوا أنهم سيشاركون في المحادثات في جنيف.

وتريد المغرب أن تكون المفاوضات المتعلقة بالتسوية قائمة على أساس اقتراح الرباط الذي يمنح الصحراء الغربية حكا ذاتيا ،وهوما سيشكل عقبة للاتفاق،في وقت تصر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراء الغربية على أن مصير الاقليم يجب أن يتحدد من خلال استفتاء على الاستقلال.

ومن جهتها، تدافع الجزائر عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و أنّ حل الصراع سيؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره .

وتعود آخر جولة مفاوضات غير رسمية رعتها الأمم المتحدة إلى العام 2012

وتوسطت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو عام 1991 ينص على إجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث أبدا .

وتراقب بعثة صغيرة من قوات حفظ السلام قوامها 700 عنصر خط وقف إطلاق النار،لكن مجلس الأمن الدولي مارس ضغوطا جديدة على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وستسمح تسوية النزاع في الصحراء لبعثة “مينورسو”بإنهاء مهمتها في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى خفض تكلفة عمليات حفظ السلام.

ر.م