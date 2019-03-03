أعلنت علامة “كيا” الجزائر، عن موديل “ريو سيدان” من 4 أبواب يضاف إلى كاتالوج الموديلات المركبة من طرف شركة “غلوفيز”.

وكما هو الحال مع نسخة “الهاتشباك” تتمتع “ريو” الجديدة، بتصميم يحمل جينات السيارات الأكبر في الطراز من العلامة الكورية، حيث نجد في الواجهة الأمامية، نفس الخطوط التي على نسخة “الهاتشباك”، مع شبك التهوية على شكل أنف النمر.

وذكر المصدر أن “الريو” الجديدة تتوفر بنسختين الأولى مسماة إيزي، والمقترحة بسعر 199 مليون سنتيم، ونسخة ثانية تحمل اسم “سونساسيون” مقترحة بسعر 237 مليون سنتيم. كما تتوفر السيارة على محرك بسعة 1.4 وقوة 100 حصان مرتبط مع علبة يدوية من 6 نسب، كما يمكن تجهيزها بطاقة gpl لترشيد استهلاك الوقود. حيث كشف مسؤول العلامة في الجزائر توفيق واعراب، أنه سيتم توفير العلبة الأوتوماتيكية ابتداء من شهر أفريل القادم.

للتذكير، خلال التعديل الأخير تم بناء سيارة “ريو” الجديدة على قاعدة عجلات أطول سمحت للسيارة باكتساب 15 ميليمتر في الطول م و5 ميليمتر زيادة في عرض السيارة.

و بمقارنة نسخة “الهاتشباك” مع السيدان الجديدة نجد أن طول هذه الأخيرة يصل إلى 4.385 م بينما يقدر طول نسخة الخمس أبواب المعهودة ب 4.065 م. هذه الزيادة لم تسمح في رفع الرحابة داخل المقصورة، لكن قدرة استيعاب الصندوق الخلفي قفزت إلى 387 لتر مقارنة بـ “الهاتشباك” المقدرة بـ 290 لتر.وبهذه النسخة الجديدة تعتزم “كيا” الجزائر، توسيع الخيارات في موديلاتها وتقترح هذا المنتوج الجديد لسائقي الأجرة والشركات خاصة كونها تتمتع بكل المعايير والمتطلبات التي يحتاجها هذا النوع من الزبائن. ويمكن للزبائن ابتداء من امس، تقديم طلبات للحصول على هذه السيارة في كل نقاط بيع علامة كيا في حدود الكمية المتوفرة.

عمر ح