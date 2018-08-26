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الجزائر تطلب 18 مقاتلة سوخوي Su-35 DZ متعددة الأدوار

تعد ثالث زبون لروسيا :
الجزائر تطلب 18 مقاتلة سوخوي Su-35 DZ متعددة الأدوار

islam kaabech 25 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 77 زيارة

 

كشفت تقارير خاصة، أن الجزائر قد طلبت 18 مقاتلة من طراز Sukhoi Su-35 multirole من روسيا،وحسب الموقع الإيطالي المتخصص في قضايا الدفاع، التحليل الدفاعي، فإن الجزائر هي ثالث زبون لروسيا يكتسب هذا المقاتل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث أن الجيش الجزائري إختار مقاتلات سوخوي، بعد أن إختبر، عينة من طراز Su-35 سنة 2015، على قاعدة عسكرية في تمنراست، ليقرر هذه الخطوة بعد أن قام هذه الاختبارات النهائية. وأكد الموقع نفسه، نقلا عن مصادر روسية، بأن الرئيس التنفيذي ألكسندر ميخيف، للوكالة الروسية للصادرات للمجمع العسكري الصناعي “روسوبورون اكسبورت، تحدث عن المهام المتعددة لهذا السلاح مما يسمى بـ”4⁺⁺”، مع القدرات الهجومية التي يتميز لتدمير كل من الأهداف الجوية والأهداف السطحية، مضيفا بأنها سوف تحمل اسم سوخوي سو – 35DZ..

رزاقي.جميلة

 

 

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