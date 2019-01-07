كشف امس، تجار أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء كمية من قمح الطحين يمكن توريدها من أي منشأ. وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكميات الاسمية التي تطلبها في مناقصاتها، حسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وحدد الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة في الثامن من يناير ، على أن تظل العروض سارية حتى التاسع من الشهر نفسه. وتشترط المناقصة، وفق ذات المصدر، شحن القمح على فترتين، أولاهما بين 16 و28 فبراير شباط، والثانية بين الأول والخامس عشر من مارس. ويمكن تحميل القمح المستورد من أمريكا الجنوبية قبل ذلك في الفترة بين الأول والخامس عشر من فبراير شباط، وبين 16 و28 من الشهر ذاته. وفي مناقصة القمح السابقة يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني، اشترى ديوان الحبوب نحو 600 ألف طن بعدما طلب 50 ألف طن.

عمر ح