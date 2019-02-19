الثلاثاء , فبراير 19 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجزائر تصنع 3 بواخر لانتشال الأوحال من السدود

الجزائر تصنع 3 بواخر لانتشال الأوحال من السدود

Razika kherkhache 19 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 187 زيارة

كشف مسؤول التسيير في وزارة الموارد المائية، مراد حقلاون، عن اتجاه الجزائر لتصنيع 3 بواخر مخصصة لنزع الأوحال من السدود بغية تقليص فاتورة الإستيراد، وزيادة منسوب المياه فيها.

وأوضح حقلاون، خلال استضافته ف قناة خاصة، اليوم، أن التصنيع في الجزائر سيساهم في تخفيض التكلفة بشكل كبير، إذ أن تصنيعها محليا لن يتجاوز 400 مليون، في حين لو تم استيرادها من الخارج فسعر السفينة الواحدة سيصل إلى مليار دينار.

ومن ناحية مميزات السفن التي ستصنع محليا، أكد المتحدث أنها لن تقل كفاءة وجودة عن تلك المصنعة في الخارج، إذ سيتم تزويدها بمختلف التجيهزات والتقنيات الحديثة، كما أنها ستسمح بنزع سعة 2000 متر مكعب من الأوحال في الساعة الواحدة.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

حجز 511 علبة من المؤثرات العقلية في معبر العيون بالطارف

تمكن عناصر فرقة فحص المسافرين بالجمارك، في المعبر الحدودي العيون بالطارف، من حجز كمية من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super