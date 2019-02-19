الجزائر تصنع 3 بواخر لانتشال الأوحال من السدود

كشف مسؤول التسيير في وزارة الموارد المائية، مراد حقلاون، عن اتجاه الجزائر لتصنيع 3 بواخر مخصصة لنزع الأوحال من السدود بغية تقليص فاتورة الإستيراد، وزيادة منسوب المياه فيها.

وأوضح حقلاون، خلال استضافته ف قناة خاصة، اليوم، أن التصنيع في الجزائر سيساهم في تخفيض التكلفة بشكل كبير، إذ أن تصنيعها محليا لن يتجاوز 400 مليون، في حين لو تم استيرادها من الخارج فسعر السفينة الواحدة سيصل إلى مليار دينار.

ومن ناحية مميزات السفن التي ستصنع محليا، أكد المتحدث أنها لن تقل كفاءة وجودة عن تلك المصنعة في الخارج، إذ سيتم تزويدها بمختلف التجيهزات والتقنيات الحديثة، كما أنها ستسمح بنزع سعة 2000 متر مكعب من الأوحال في الساعة الواحدة.