تتجه الجزائر لتزويد تونس بالغاز الطبيعي بداية من ديسمبر المقبل، حيث اتفق أول أمس وزير الطاقة مصطفى قيتوني مع نظيره التونسي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفريان على انطلاق تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي.

وبحسب ما كشف عنه وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني فان انطلاق تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي سيكون بداية من غرة ديسمبر المقبل، وذلك خلال لقاء جمعه منتصف الاسبوع بوزير الطاقة مصطفى القيطوني.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل اعلام تونسية فان اللقاء الذي جمع المسؤولين كان مناسبة للتطرق إلى المشاورات الجارية حاليا بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للمحروقات “سونطراك” بخصوص تجديد عقد بيع الغاز.

وفي هذا الصدد، أكد الفرياني على المناخ الديموقراطي في تونس وما حققته من إنجازات هامة على الصعيد الأمني والاستقرار الاجتماعي مبيّنا أن الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين يبقى من أولوية اهتمامات الحكومة التونسية بما يساعد على تحقيق نقلة نوعية للتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته ليشمل كل القطاعات لا سيما الصناعي وبالخصوص في قطاع مكونات السيارات.

عمر ح