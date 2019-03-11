تنطلق اليوم الدورة الرابعة عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، بالعاصمة المغربية الرباط وبمشاركة الجزائر، وسيتم خلال الدورة مناقشة عدة مواضيع على رأسها مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي وتعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي.

يشارك وفد برلماني جزائري مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في الدورة الرابعة عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، وذلك في الفترة ما بين 11 و 14 مارس 2019، بالعاصمة المغربية الرباط.

ويتشكل الوفد البرلماني من مصطفى جغدالي، عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، رئيس الوفد، رفيقة قصري، عضو مجلس الأمة، محمد أخاموك، عضو مجلس الأمة، وعبد الحق قازي تاني، عضو مجلس الأمة، إلى جانب علي الهامل، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا حسن عريبي ويوسف عجيسة.

وتشمل هذه الاجتماعات بالإضافة إلى مؤتمر الاتحاد، المؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات واجتماعات اللجنة العامة واللجنة التنفيذية واللجان الدائمة للاتحاد، وسيتدارس المشاركون عدة مواضيع وقضايا تهم العالم الإسلامي منها الوضع في فلسطين، ومكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي، وكذا قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة فى مجال التنمية فى العالم الإسلامي، والانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار، وتعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي.

رزاقي.جميلة