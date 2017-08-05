تشارك الكشافة الاسلامية الجزائرية في المخيم الكشفي الدولي للصداقة المزمع تنظيمه بتركيا ما بين 6 و 14 أوت الجاري والمنتدى الكشفي العالمي ال13 للشباب المقرر بأذربيجان في الفترة الممتدة من 7 الى 11 من نفس الشهر, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لهذه المنظمة.

وأوضح ذات المصدر ان برنامج المخيم الكشفي الدولي المقرر بتركيا سيعرف حضور 38 مشاركا جزائريا ويتضمن ألعابا ترفيهية وورشات تدريبية ولقاءات تعارفية الى جانب تظاهرة “يوم بلادي” الذي ستقدم فيه كل دولة ما تزخر به من تقاليد كالألبسة والاكلات التقليدية, بالإضافة الى تنظيم معارض للتعريف بالمنظمات الكشفية ومختلف انشطتها الداخلية والخارجية.

أما المنتدى الكشفي العالمي للشباب المقرر بأذربيجان فيهدف –حسب ذات المصدر– الى “نشر الوعي الكشفي والارشادي بين الشباب في جميع الجوانب الكشفية ومعرفة تطلعاتهم وتصوراتهم بشأن الرؤية الكشفية الثلاثية 2017-2020”.

ق.و