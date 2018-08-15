ستشارك الجزائر رسميا في الأسبوع الاقتصادي والثقافي بواشنطون والمقرر بداية سبتمبر حيث تم ضبط مهام و دور كل المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة، سيما الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، وكذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وغرفة التجارة والصناعة إضافة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والجمارك الجزائرية.

عقد مساء الأمس بمقر وزارة التجارة اجتماعا تنسيقيا خاصا بتقييم الإجراءات المتخذة للمشاركة الجزائرية الرسمية في الأسبوع الاقتصادي والثقافي بواشنطن المقرر في الفترة الممتدة بين 10 و 13 سبتمبر 2018 ترأسه الأمين العام للوزارة شريف عوماري، حسبما أفاده بيان للوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع متابعة للاجتماعات التنسيقية للجنة الوطنية متعددة القطاعات لتحضير وتنظيم البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج التي شرع فيها على مستوى وزارة التجارة ،وقد تم خلال هذا اللقاء ،الوقوف على الترتيبات العملية التي اتخذت لضمان المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة، وكذا ضبط مهام و دور كل المؤسسات والهيئات التاسعة لقطاع التجارة، سيما الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وكذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وغرفة التجارة والصناعة اضافة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والجمارك الجزائرية.

وتتشكل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات من وزارات الشؤون الخارجية، التجارة، المالية، النقل والأشغال العمومية، السياحة والصناعات التقليدية،الصناعة و المناجم ،الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري، و وزارة الثقافة، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الوطنية على غرار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،الجمارك الجزائرية، شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة النقل البحري.

رزاقي.جميلة