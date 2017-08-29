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الجزائر تشارك في اجتماع وزراء الصحة للجنة الإقليمية لإفريقيا

بوفد يترأسه وزير الصحة حسبلاوي:
الجزائر تشارك في اجتماع وزراء الصحة للجنة الإقليمية لإفريقيا

eldjazair 28 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 19 زيارة

سيترأس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات,مختار حسبلاوي, الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـسابعة والستين لوزراء الصحة للجنة الإقليمية لإفريقيا للمنظمة العالمية للصحة, من اليوم إلى الفاتح من سبتمبر 2017 بفكتوريا فولز (زيمبابوي), حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة العديد من النقاط المتعلقة ب”أداء المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة وكذا تقييم البرامج الجارية, فضلا عن الاستراتيجيات التي يتعين تنفيذها لتحسين الحصول على الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة”.
كما سيعكف المشاركون أيضا على مناقشة “الاستراتيجية الإقليمية لإدماج الخدمات الأساسية لمكافحة الأمراض غير المتنقلة في مجال الرعاية الصحية الأولية, تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإقليمية للتلقيح, برنامج التكيف الصحي مع التغيرات المناخية وكذلك تقارير عن حالة القضاء على الحصبة واستئصال شلل الأطفال في المنطقة الأفريقية”.
ق.و

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