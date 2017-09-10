شارك أمس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، الذي انعقد أمس السبت ببرازافيل بجمهورية الكونغو، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان أن هذا الاجتماع يندرج في إطار قرارات مؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي تجدد التزام المنظمة الإقليمية بمساعدة الأطراف الليبية لإيجاد حل دائم لأزمة بلادهم”.
وعكف الاجتماع الذي يرأسه رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو على “دراسة تطور الوضع في ليبيا مع استعراض الجهود الإقليمية و الدولية التي تهدف إلى تسوية الأزمة في هذا البلد الشقيق”.
ق.و
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الجزائر تشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا
الجزائر تشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا
ممثلة في وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل:
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