الجزائر تشارك في أشغال اللجان التابعة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا

يشارك المجلس الشعبي الوطني في اجتماعات اللجان البرلمانية التابعة للبرلمان الإفريقي المقرر عقدها بمديراند (جنوب افريقيا) في الفترة الممتدة

من 27 فيفري إلى 09 مارس القادم،

وباعتبار الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2019 هو “اللاجئون العائدون والنازحون داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا” فقد تقرر تقديمه إلى اجتماعات اللجان لمراجعته تمهيدا للجلسة العامة التي ستعقد لاحقا وذلك إلى جانب البرنامج المحدد لكل لجنة

سيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذه الأشغال بالسادة النواب لمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، نائب رئيس البرلمان الإفريقي جمال بوراس والسيدة أميرة سليم وذلك بصفتهم أعضاء دائمين بالبرلمان الإفريقي

رزاقي.جميلة