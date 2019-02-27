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الجزائر تشارك في أشغال اللجان التابعة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا

Djalila Rezzaki 27 فبراير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 103 زيارة

يشارك المجلس الشعبي الوطني في اجتماعات اللجان البرلمانية التابعة للبرلمان الإفريقي المقرر عقدها بمديراند (جنوب افريقيا) في الفترة الممتدة

من 27 فيفري إلى 09 مارس القادم،

وباعتبار الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2019 هو “اللاجئون العائدون والنازحون داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا” فقد تقرر تقديمه إلى اجتماعات اللجان لمراجعته تمهيدا للجلسة العامة التي ستعقد لاحقا وذلك إلى جانب البرنامج المحدد لكل لجنة

سيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذه الأشغال  بالسادة النواب  لمين عصماني  رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار،  نائب رئيس البرلمان الإفريقي جمال بوراس والسيدة أميرة سليم وذلك بصفتهم أعضاء دائمين بالبرلمان الإفريقي

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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