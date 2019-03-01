الجزائر تشارك في أشغال الدورة الـ 25 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

شارك أمس وفد مجلس الامة بعمان, في أشغال الدورة الـ 25 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع البرلمان الأردني, حسب بيان للمجلس

وأوضح ذات المصدر، ان جدول أعمال الدورة يتضمن “دراسة ومناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي حول تنفيذ قرارات مؤتمرات الاتحاد, أنشطة الأمانة العامة للاتحاد, تقارير اللجان الخاصة للاتحاد حول جائزة التميز البرلماني العربي وكذا التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي”

وللإشارة, فان الجزائر ستكون ممثلة خلال هذه الدورة بعضو مجلس الامة, رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, علي جرباع

رزاقي.جميلة