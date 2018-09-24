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الجزائر تشارك رسميا في اجتماع الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط

يعقد بإيطاليا:
الجزائر تشارك رسميا في اجتماع الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط

eldjazair 23 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 78 زيارة

شارك البرلمان الجزائري، أمس الأحد بكالياري الإيطالية، في أشغال إجتماع لجنة الشؤون السياسية، الأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن هذا الإجتماع سمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر حول مواضيع مدرجة على جدول الأعمال،ويعد أهمها عرض مشروع التوصية المتعلقة بظاهرة الهجرة، ووضع اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط،وكذا التطرق إلى الوضع السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وآفاق 2019، حسب المصدر ذاته.
وضم الوفد البرلمان الجزائري أعضاء دائمين بالجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط و يتكون من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني هدى طلحة والنائب عبد الله خياط ، وكذا عضو مجلس الأمة حود مويسة ، و محمد مدني الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان بذات الجمعية، إضافة إلى حفيظة بن شهيدة.
وحسب نص البيان أكد أن هذا الإجتماع سيسمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر حول مواضيع مدرجة على جدول الأعمال أهمها، عرض مشروع التوصية المتعلقة بظاهرة الهجرة، ووضع اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، وكذا التطرق إلى الوضع السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وآفاق 2019.
رزاقي.جميلة

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