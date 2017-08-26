

سلمت الجزائر رئاسة الدورة الـ100 للمجلس الاقتصادي والإجتماعي العربي، للمملكة العربية السعودية، حيث ألقى نائب وزير المالية السعودي حمد البازعي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للجزائر على ما قدمته من جهود متواصلة لإنجاح العمل العربي المشترك في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وحسب ما اورده موقع اعلامي، فقد انطلقت مساء اول امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، والتي رأس وفدها نائب وزير المالية حمد البازعي بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية بالدول العربية، وبحضور الأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية السفير كمال علي، والاجتماعية بدر علالي، وذلك لمناقشة سبل تفعيل العمل العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

الطموحات والآمال أكبر مما تم تحقيقه

وقدم البازعي الشكر والتقدير للأمانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلت من أجل الإعداد والتحضير لعقد المجلس على المستوى الوزاري، معربا عن اعتزازه بترؤس المملكة أعمال المجلس في دورته الجديدة والتي يكمل فيها المجلس الوزاري عامه الخمسين، حيث قدم فيها هذا الاخير الكثير في إطار منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا بأن الطموحات والآمال أكبر مما تم تحقيقه، ولذلك تأتي أهمية تعاون الدول جميعا في سبيل دفع منظومة العمل العربي المشترك وكذلك لما تقوم به لخدمة دولنا، منوها بما يبذل من جهود والحاجة للتعاون جميعا للخروج بنتائج نرضى عنها.

وأشار نائب وزير المالية في كلمته إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون بعض الموضوعات على المستوى الفردي ولكنها على المستوى الجمعي قد تحتاج للوصول إلى توافقات تمكن من العمل معا، مذكرا بالأهمية البالغة للقمة الاقتصادية القادمة التي ستنعقد في الرياض.

ق.و