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أكد المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات لدى وزارة الفلاحة طه حموش يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إنتاج الموارد الصيدية خلال سنة 2017 يتميز “بالوفرة” مقارنة بالسنوات المنصرمة لاسيما السردين.

و في تدخل له خلال ملتقى خصص لتقييم الموارد الصيدية نظمه المركز الوطني للبحث و التنمية و الصيد البحري و تربية المائيات أوضح حموش أنه تم تسجيل انتاج وفير من الموارد الصيدية خلال السنة الجارية مضيفا أنه تم اصطياد 100.000 طن من هذه الموارد منذ 2011.

وبعد أن أبرز أهمية تنظيم هذا الملتقى أشار المسؤول إلى أن الهدف هو تقييم وضعية الموارد الصيدية في المياه الجزائرية لمساعدة أصحاب القرار على وضع إجراءات في مجالي استغلال و تسيير هذه الموارد من جهة و اتخاذ موقف على المستوى الدولي من جهة أخرى.

ق.و