الجزائر تستورد من فرنسا 7 الاف طن من مسحوق الحليب

استوردت الجزائر 7070 طن من مسحوق الحليب من فرنسا خلال شهر جوان الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 500 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للإحصائيات التي أطلقتها المؤسسة الفرنسية للمنتجات الفلاحية والبحرية ” France Agrimer”.

وحسب ذات المؤسسة، فقد بلغت الصادرات الفرنسية من مسحوق الحليب منزوع الدسم 24 الف طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بقيمة 43 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي تم فيها توريد 19 الف طنا من نفس المادة.

أما بالنسبة للحليب الكامل فقد صدرت فرنسا إلى الجزائر 1444 طن خلال شهر جوان الماضي، بانخفاض قدر بـ 20 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث استوردت الجزائر 1820 طن من نفس المادة.

وبلغ إجمالي ما استوردته الجزائر من الحليب الفرنسي الكامل هذا العام 8726 طن بزيادة قدرت ب 4.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي استوردت فيها 8347 طنا.

وتستورد الجزائر مسحوق الحليب ومشتقاته بشكل مستمر، مع تسجيل ارتفاع مضطرد لفاتورة الاستيراد وايضا للكمية بفعل فشل المخططات الفلاحية الخاصة بانتاج الحليب.

ووفقا لبعض الدراسات، تخصص الجزائر ما يقارب 46 مليار دينار (350 مليون يورو) كدعم لشعبة الحليب يذهب جزء هام منها في استيراد هذه المادة.