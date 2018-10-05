ذكرت وسائل إعلامية روسية أن الجزائر تسلمت غواصة جديدة من الجيل الثالث تحمل وسم “الثقب الأسود”، حيث غادرت الغواصة ورشة بناء السفن بسانت بطرسبرغ، باتجاه ميناء البحرية الجزائرية عن طريق قاطرة أعالي البحار “المسعف” 702.

وكان مشروع بناء الغواصة (ديازال –كهرباء) في عام 2015، وبتاريخ 14 مارس 2017، دخلت المياه، وكان من المزمع تسليمها للجزائر في ذلك التاريخ، غير أنه تأجل إلى هذا الموعد، وتعتبر هذه الغواصة الأولى من بين اثنتين طلبتهما الجزائر بموجب عقد أبرم في سنة 2014.

وتنتمي هذه الغواصة المتمخضة للمشروع 636 Varchavianka إلى الجيل الثالث من الغواصات، حيث يبلغ طولها 73.8 متراً وعرضها 9.9 متراً، ووزن 3120 طن، حيث يمكن لهذه الغواصة بلوغ سرعة تصل إلى 20 عقدة، ومن المقرر أن تستوعب 52 شخصًا، ومدى إبحارها تحت الماء- 400 ميل، وقادرة على السير بنفسها 45 يوما، وتحمل طوربيد الألغام وأسلحة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي “إيغلا” وقد أطلق عليها الناتو اسم “الثقب الأسود” لأنها مخفية.

رزيقة.خ