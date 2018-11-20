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الجزائر تستقبل أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين من 24 دولة افريقية

Razika kherkhache 20 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 79 زيارة

 قال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية  حسان قاسيمي، أن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم و توسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين  من 24 دولة افريقية و تعاملهم معاملة إنسانية ضامنة لهم التكفل الصحي و لإيواء و الإطعام.

 و أضاف أن نقل و إيواء و التكفل الصحي للمهاجرين غير الشرعيين  يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ناهيك عن الميزانية التي رصدت لسنة 2019 لنقل  و إطعام النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية  التي بلغت 100 مليار  سنتيم.

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