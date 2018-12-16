اكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات طه حموش استرجاع الجزائر لمكانتها على مستوى الهيئات الدولية للصيد البحري من خلال تمكنها من شغل مناصب في هذه الأخيرة و مضاعفة حصتها من التونة التي ستصل الى 1.650 طن في 2020.

وأوضح حموش انه تم انتخاب قطاع الصيد البحري الجزائري في منصب نائب رئيس اللجنة العامة للصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط نهاية الأسبوع الفارط (الجمعة 14 ديسمبر) معتبرا ذلك ” دليلا على استرجاع قطاع الصيد البحري الجزائري لمكانته في الهيئات الدولية”.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة العامة للصيد البحري في البحر المتوسط لجنة تابعة لمنظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة (فاو) وهي مكلفة بتسيير و تنظيم عمليات الصيد على مستوى البحر الابيض المتوسط.

و اشار حموش الى ان ظفر الجزائر بمنصب نائب رئيس في اللجنة المذكورة يأتي بعد تنظيم الندوة الدولية لتطوير الاقتصاد الازرق بالجزائر ايام 3 و 4 ديسمبر من العام الجاري و التي تراستها الجزائر مناصفة مع فرنسا و التي عرفت مشاركة 400 خبير من بينهم 100 خبير اجنبي و تم خلالها صياغة 31 مشروعا ذات اهمية مشتركة لتنمية الاقتصاد الازرق في المنطقة.

كما تأتي العودة القوية لقطاع الصيد البحري الجزائري للمحافل الدولية بعد ترأس الجزائر للشبكة المغاربية لمراكز البحوث لتنمية الصيد البحري في اكتوبر 2018 الى جانب الظفر بمنصب نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك في 13 ديسمبر الفارط.

و في ذات السياق , ذكر حموش ان القطاع استرجع مكانته في الهيئة الدولية المكلفة بالتونة مع حصولها على ترخيص من “الايكات” الدولية ممثلة في المنظمة الدولية لحماية سمكة التونة الأطلسية في شهر نوفمبر الفارط لا نشاء ثلاث (3) مزارع لتسمين التونة على المستوى الوطني.

و اشار ذات المسؤول أيضا الى ان” الجزائر استرجعت حصتها التاريخية من التونة و ضاعفتها لتصل الى 1.650 طن في 2020 بعد ان نزلت الى 100 طن في السنوات الماضية”.