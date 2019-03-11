الجزائر تستاثر على 30 بالمائة من اجمالي مبيعات السلاح في العالم

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الجزائر ثالث دول عربية بعد السعودية ومصر التي استأثرت على نحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال 2014-2018 في العالم .