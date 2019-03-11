الجزائر تستاثر على 30 بالمائة من اجمالي مبيعات السلاح في العالم

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الجزائر ثالث دول عربية بعد السعودية ومصر التي استأثرت على نحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال 2014-2018 في العالم .
Razika kherkhache 11 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 149 زيارة
11 مارس 2019
11 مارس 2019
11 مارس 2019
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الجزائر ثالث دول عربية بعد السعودية ومصر التي استأثرت على نحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال 2014-2018 في العالم .
تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من عدة خطوط لـ “ميترو”، الجزائر العاصمة.وأفادت صفحة …
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