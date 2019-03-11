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الجزائر تستاثر على 30 بالمائة من اجمالي مبيعات السلاح في العالم

Razika kherkhache 11 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 149 زيارة

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الجزائر ثالث دول عربية بعد السعودية ومصر التي استأثرت على نحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال 2014-2018 في العالم .

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